Hombre detenido por robo en negocio de desechables

Identificado como Raúl Sebastián V., de 27 años, fue capturado en Platon Sánchez y Manuel M. Contreras, en el comercio denominado 'Desechables HR'.

Un joven fue detenido por la Policía de Monterrey, después de presuntamente robar 28 rollos con bolsas de plástico que tienen un valor total de dos mil 240 pesos, en la colonia Del Norte.

Identificado como Raúl Sebastián V., de 27 años, fue capturado en Platon Sánchez y Manuel M. Contreras, en el comercio denominado “Desechables HR”.

Mientras los elementos realizaban un recorrido de prevención, cuando observaron a una mujer de 52 años quien les señala al presunto que iba caminando, llevando consigo a bordo de un patín color metálico, varios rollos de bolsas de plástico.

El joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.