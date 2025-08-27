Hombre detenido en Apodaca resulta herido de bala

Marlon fue detenido por elementos de Fuerza Civil en un domicilio de la colonia Nuevo Amanecer, señalado presuntamente como punto de venta de droga

Un joven de 18 años, identificado como Marlon Oswaldo, quien había sido detenido en Apodaca tras un operativo de seguridad, fue atendido por cuerpos de emergencia tras presentar una herida de bala en la espalda, cuando iba a ingresar al edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones, en Monterrey.

Según una fuente policiaca, Marlon fue detenido por elementos de Fuerza Civil en un domicilio ubicado sobre la calle Chipre, en la colonia Nuevo Amanecer, señalado presuntamente como punto de venta de droga.

Durante el operativo, Marlon y otros dos hombres habrían apuntado con armas de fuego a los policías estatales.

Al ser sometido, el joven presuntamente cayó al suelo y, en ese momento, una de las armas que llevaba se habría disparado, causándole una lesión superficial en la parte baja de la espalda.

Tras su detención, los tres sospechosos fueron trasladados en una patrulla de Fuerza Civil.

Fue al llegar al edificio ubicado sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia Los Urdiales, donde los oficiales notaron la herida de Marlon y solicitaron apoyo médico.

El joven fue llevado a un hospital para una valoración especializada.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

Los otros dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal.