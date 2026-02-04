Hombre desaparece en Cerralvo; piden apoyo para localizarlo

David Cornelio era originario de Reynosa, Tamaulipas, y había salido con destino a una empresa de fletes ubicada en el municipio de Cerralvo

Un hombre de 57 años de edad se encuentra reportado como desaparecido luego de que se le perdió rastro mientras realizaba actividades laborales en el municipio de Cerralvo, Nuevo León.

El ausente fue identificado como David Cornelio Galván de Blas, quien fue visto por última vez el pasado 27 de enero de 2026, cuando acudía a cumplir con sus labores como operador de una pipa de agua.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, David Cornelio era originario de Reynosa, Tamaulipas, y había salido de su domicilio con destino a una empresa de fletes ubicada en el municipio de Cerralvo, donde prestaba sus servicios.

Durante una de sus actividades, el hombre acudió a cargar agua en las inmediaciones de la Presa Marciano González, conocida como “El Nogalito”, lugar donde posteriormente se perdió todo contacto con él.

Tras no regresar ni comunicarse con sus allegados, familiares dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en la activación de protocolos de localización en la zona donde fue visto por última vez, principalmente en los alrededores del embalse.

Elementos de protección civil, se encuentran realizando un operativo de búsqueda con helicóptero, lanchas y unidades todo terreno.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya tomó conocimiento del caso y emitió una ficha de búsqueda oficial, en la que se detallan las características físicas del desaparecido con el objetivo de facilitar su localización.

En el documento se establece que David Cornelio Galván de Blas es de complexión robusta, tez morena, estatura aproximada de 1.70 metros, además de contar con 57 años de edad al momento de su desaparición.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, mientras que familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Hasta el momento, no se ha confirmado su localización y el caso continúa en investigación.