Hombre de la tercera edad se estrella en farmacia en Guadalupe

Tras el fuerte impacto, la unidad derribó parte del vitral y causó daños en la fachada del negocio, lo que generó una rápida movilización

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Un conductor de la tercera edad se impactó contra la fachada de una farmacia durante la madrugada de este jueves, en calles de la colonia Valle del Contry Segundo Sector, en el municipio de Guadalupe.

El accidente se registró alrededor de las 05:30 horas, en el cruce de las avenidas Paseo de las Américas y Valle del Moscatel, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba sobre la arteria vial cuando presuntamente perdió el control del vehículo, se desvió de su trayectoria y terminó estrellándose contra el frente del establecimiento.

Tras el fuerte impacto, la unidad derribó parte del vitral y causó daños en la fachada del negocio, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio hacia el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Guadalupe, personal de la Cruz Roja Mexicana y agentes de tránsito municipal, quienes intentaron brindar atención al conductor, identificado como Adolfo.

Sin embargo, trascendió que el hombre se mostró en todo momento renuente a colaborar con las autoridades y con los paramédicos, dificultando su valoración médica.

De acuerdo con reportes preliminares, el adulto mayor aparentemente presentaba un estado de shock o alguna alteración momentánea que parecía inhibir su percepción de la realidad, motivo por el cual no respondía de manera clara a las indicaciones del personal de emergencia.

A consecuencia del accidente, Adolfo presentó lesiones en el área de las fosas nasales, además de sangrado y golpes en la cabeza, presuntamente ocasionados tras el impacto contra la banqueta y el vitral de la farmacia.

Finalmente, elementos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.