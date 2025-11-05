Hombre de la tercera edad resbala y se lesiona en Escobedo

El hombre que hasta el momento no fue identificado fue trasladado para su atención médica a un hospital en el centro de Monterrey.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre de la tercera edad, quien resultó lesionado tras sufrir una caída de su propia altura en Escobedo.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Génova y Palermo, en la colonia Valle de San Francisco.

El hombre de aproximadamente 70 años de edad caminaba por la orilla de la banqueta cuando presuntamente se resbaló y se golpeó en el concreto, provocándose una herida en la cabeza.

Los vecinos, al ver al hombre tirado e inconsciente, llamaron a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al hombre.

El hombre que hasta el momento no fue identificado fue trasladado para su atención médica a un hospital en el centro de Monterrey.