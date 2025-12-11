Hombre de la tercera edad fallece mientras conducía

El accidente ocurrió mientras un conductor perdió el control de su vehículo, elementos de la policía y Tránsito de Monterrey, acordonaron el lugar de los hechos

Un hombre de la tercera edad murió luego de sufrir un infarto mientras conducía su vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero, en su cruce con Eduardo Aguirre Pequeño, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información preliminar, el conductor, aún no identificado, pero con una edad estimada entre 70 y 75 años, manejaba un vehículo Malibú en color blanco cuando, al llegar al cruce mencionado, sufrió el infarto y perdió el control, impactándose contra otro automóvil que circulaba delante de él.

Cuerpos de auxilio acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey resguardaron la zona para facilitar las labores correspondientes.

Más tarde, personal de Servicios Periciales arribó para levantar indicios e iniciar las diligencias de investigación.

Debido al incidente, tres carriles con dirección al poniente fueron cerrados parcialmente, lo que generó complicaciones viales en la zona.