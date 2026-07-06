Hombre confunde pedales y choca contra tienda en San Nicolás

El percance ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el cruce de las avenidas Agustín de Iturbide y Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Héroes de México

Un hombre aparentemente de la tercera edad protagonizó un accidente la mañana de este domingo, luego de impactar la camioneta que conducía contra la fachada de una tienda de conveniencia, presuntamente tras confundir los pedales del vehículo, en el municipio de San Nicolás.

El percance ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el cruce de las avenidas Agustín de Iturbide y Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Héroes de México, donde el conductor, quien no fue identificado, manejaba una camioneta Nissan Frontier en color negro.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre acababa de salir del establecimiento cuando, al intentar retirarse, habría confundido el pedal del acelerador con el del freno, provocando que la unidad se proyectara contra el cristal ubicado a un costado de la puerta principal.

La fuerza del impacto hizo que la camioneta ingresara al negocio, derribando estantes con mercancía y alcanzando parte del mostrador.

Como resultado del accidente, tres personas resultaron lesionadas y fueron valoradas en el lugar por paramédicos para determinar si era necesario su traslado a un hospital. Hasta el momento no se reportan heridas de gravedad.

Una joven que se desempeña como cajera del establecimiento fue quien realizó el reporte a las autoridades tras el accidente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de San Nicolás, paramédicos del municipio y personal de Protección Civil de Nuevo León, quienes acordonaron la zona, retiraron los riesgos y realizaron las labores correspondientes para garantizar la seguridad.

Finalmente, se esperaba la llegada de una grúa para retirar la camioneta siniestrada, mientras que el conductor deberá responder por los daños ocasionados tanto al establecimiento como a su vehículo.