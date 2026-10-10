Hombre con machete asalta depósito en Montemorelos

Los afectados describieron datos del sujeto y aportaron información a la policía, así como la vestimenta que portaba, para iniciar con la pesquisa

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Un hombre cometió un asalto con un machete y sometió a una persona en un negocio de venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Montemorelos.

De acuerdo con una fuente policiaca ligada a las investigaciones, el asalto se registró en el establecimiento denominado Depósito Tommy, localizado en el barrio Jalisco.

El asaltante ingresó con un machete en las manos, sorprendiendo a la empleada del negocio, a quien amenazó con el arma blanca exigiendo la entrega del dinero de la caja registradora.

Para evitar ser identificado en las cámaras de seguridad del local, el delincuente se cubrió utilizando un suéter y una gorra durante la comisión del delito.

Elementos de la policía y los propietarios del negocio han avanzado en la identificación del presunto asaltante, estimando que podría residir en las inmediaciones del sector donde ocurrió el atraco.

Los afectados brindaron detalles precisos sobre las características físicas del sujeto y la vestimenta que portaba, aportando información clave a las autoridades para iniciar las labores de búsqueda y captura.