Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Hombre cae dentro de tumba en Parque Funeral La Paz

Por: Esmeralda Valdez

02 Noviembre 2025, 18:13

Compartir

Tras la evaluación por parte de Protección Civil de Guadalupe, el hombre no requirió traslado hospitalario, por lo que se retiró por sus propios medios.

Hombre cae dentro de tumba en Parque Funeral La Paz

Un hombre resultó lesionado la tarde de este domingo tras caer aproximadamente cuatro metros en una fosa del Parque Funeral La Paz, en Guadalupe, sin que sus heridas fueran de gravedad.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:42 horas en la zona de Gloria Mendiola y Guadalupe M. Hernández, en la colonia La Joya. 

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el hombre identificado como Julio César Calderón Servante, de 49 años, pisó una tumba sin tapa y sufrió la caída.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 5.50.10 PM.jpeg

Tras la evaluación por parte de Protección Civil de Guadalupe, el hombre no requirió traslado hospitalario, por lo que se retiró por sus propios medios.

La zona permanece acordonada para evitar otros accidentes, mientras las corporaciones de auxilio continúan con rondines de seguridad en el lugar.

Comentarios