Hombre cae cuatro metros en tumba fracturada en el Panteón La Paz

Personal de Protección Civil acudió hasta la colonia La Rosita para atender al lesionado, debido a que cayó dentro de la zanja de cuatro metros de profundidad

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron este domingo el reporte de una persona que cayó al interior de una tumba en el Panteón La Paz, ubicado en la avenida El Paraíso y Valle de las Mariposas, en la colonia La Rosita, en el municipio de Guadalupe.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:19 horas, cuando un hombre de 43 años, identificado como Juan Esmeralda Olivo, realizaba labores de limpieza en la tumba de un familiar y no se percató de que la fosa contigua presentaba fracturas.

La estructura cedió y el hombre cayó aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Al llegar al sitio, personal de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Guadalupe encontró al afectado ya fuera de la tumba, consciente y orientado.

De acuerdo con su propio testimonio, logró salir por sus propios medios antes del arribo de las unidades de emergencia.

Tras ser valorado por los rescatistas, se determinó que presentaba únicamente laceraciones superficiales y ninguna lesión de gravedad.

No obstante, se solicitó una ambulancia municipal para su traslado a un hospital de la zona, donde recibiría atención médica preventiva.

Autoridades municipales acordonaron el área dañada para evitar nuevos incidentes, mientras que las unidades de Protección Civil estatal se retiraron tras dejar el sitio bajo resguardo local.