Hombre cae al reforzar techo de local comercial en San Pedro

Tras el accidente, los elementos de auxilio acordonaron el área y solicitaron la presencia del personal de Inspecciones de Protección Civil Nuevo León

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Un hombre de 40 años resultó lesionado al caer mientras realizaba trabajos de reforzamiento en la cubierta de un techo en un local de una plaza comercial, en el cruce de Gómez Morín y avenida Roble, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, una parte de la cubierta se desprendió y el hombre cayó al suelo. El reporte identifica a Palacio de Hierro como la empresa relacionada con el incidente.

Trasladan al lesionado al Hospital 21 del IMSS

Los cuerpos de auxilio atendieron al hombre, quien presentaba lesiones en la columna y el cráneo. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de San Pedro y Cruz Roja.

Acordonan el área y solicitan una inspección

Tras el accidente, los elementos de auxilio acordonaron el área y solicitaron la presencia del personal de Inspecciones de Protección Civil Nuevo León para realizar la revisión correspondiente.

Según lo informado en el lugar, el hombre llevaba una línea de seguridad. Sin embargo, no precisa si estaba anclada ni las condiciones en las que se utilizaba al momento de la caída.