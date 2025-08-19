Hombre baleado llega a un domicilio en San Bernabé

En el domicilio de San Bernabé fue asegurado el vehículo en el que el herido habría llegado acompañado de su amigo, mientras las investigaciones continúan

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre herido de bala generó una intensa movilización la noche de este lunes en la colonia San Bernabé XIV Sector, al poniente de Monterrey, luego de que llegó apoyado por un amigo hasta la casa de un familiar para pedir auxilio.

El hecho se registró alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las avenidas Nepenta y No Reeleccion, donde vecinos alertaron a las autoridades tras ver a la víctima desplomarse frente al domicilio.

Según versiones recabadas en el lugar, el hombre habría sido trasladado inicialmente por un amigo a bordo de un automóvil. Al descender del vehículo, se desvaneció debido a la gravedad de la herida, por lo que sus familiares lo subieron a otra unidad y lo llevaron de emergencia al Hospital Universitario.

De manera extraoficial, se mencionó que el ataque habría ocurrido en calles de la colonia Fomerrey 51; sin embargo, cuando policías acudieron a la zona no hallaron indicios de un tiroteo.

En el domicilio de San Bernabé fue asegurado el vehículo en el que el herido habría llegado acompañado de su amigo, mientras las investigaciones continúan para esclarecer dónde y cómo ocurrió la agresión.