Hombre balea casa a bordo de bicicleta en Apodaca

Elementos de policías municipales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en la colonia, con el objetivo de ubicar al presunto agresor.

A bordo de una bicicleta, un delincuente desató una agresión a balazos contra un domicilio en la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Apodaca, generando movilización policiaca desde temprana hora.

La agresión se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Postaza y Río de Oro, en el citado sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cerca de las 07:00 horas, momento en el que los moradores aún se encontraban dormidos, lo que evitó que hubiera personas lesionadas.

¿Cómo se realizó la agresión?

Las investigaciones realizadas por elementos de la Policía Ministerial establecen que el responsable fue un hombre no identificado que se desplazaba en bicicleta.

El atacante accionó el arma en al menos 10 ocasiones, de las cuales seis impactos quedaron marcados en la pared frontal, una columna y parte del techo del inmueble.

¿Qué hallaron las autoridades en el lugar?

Tras el reporte, la zona fue acordonada por policías municipales para el inicio de las diligencias correspondientes.

Llamó la atención que, pese a la intensidad del ataque, no se localizaron casquillos sobre el pavimento, lo que forma parte de las líneas de investigación.

¿Hay operativo para ubicar al responsable?

Elementos de policías municipales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda en la colonia, con el objetivo de ubicar al presunto agresor.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con el responsable.