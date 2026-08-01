Hombre atropella a su suegra y cuñado en Escobedo tras discusión

La víctima mortal fue identificada como Nancy Liliana Pérez, mientras que su hijo, Carlos, resultó con heridas graves por las que se mantiene bajo observación

Lo que comenzó como una discusión de pareja escaló a una tragedia familiar la noche del jueves 30 de julio en la colonia Paseo del Nogal, luego de que un hombre embistiera con su vehículo a su suegra y a su cuñado. La mujer perdió la vida minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Camino Real y Chopo, justo en la caseta de acceso al sector. La víctima mortal fue identificada como Nancy Liliana Pérez, mientras que su hijo, Carlos, resultó con heridas graves.

Discusión previa y persecución

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado inició cuando una joven identificada como Melanie sostuvo una discusión con su pareja a bordo de una camioneta. Tras el pleito, la mujer descendió del vehículo y solicitó el apoyo de su hermano Carlos para que acudiera por ella.

Durante el trayecto de regreso, Melanie y su hermano se percataron de que el novio de la joven los venía siguiendo.

Captan agresión en cámaras de seguridad

Cámaras de vigilancia de la colonia registraron el momento en que Carlos cruza la pluma del acceso residencial, desciende de su auto y se enfrasca en una pelea a golpes con su cuñado. En las imágenes se aprecia a varios vecinos y a la propia Nancy Liliana intentar separar a los contendientes.

Tras ser disgregados, el agresor abordó de nueva cuenta su vehículo, derribó la pluma de control de acceso y aceleró directamente contra la familia. El auto embistió a su cuñado y a su suegra cuando estos se disponían a abordar su coche. Posteriormente, el presunto responsable huyó del sitio a alta velocidad.

Hospitalización y deceso

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Minutos después de su ingreso, personal médico confirmó el fallecimiento de Nancy Liliana Pérez. Hasta el momento, las autoridades no han actualizado el parte médico sobre la evolución de salud de Carlos.

Avances en la investigación y antecedente familiar

La mañana del viernes 31 de julio, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudieron a la escena del crimen en la colonia Paseo del Nogal para recabar evidencias e integrar la carpeta correspondiente, observándose aún en el sitio las estructuras de la caseta destruidas.

Trascendió además que hace cuatro años la misma familia enfrentó otro evento trágico, cuando Carlos lesionó accidentalmente a su padre con un arma de fuego mientras la manipulaba, causándole la muerte de forma instantánea.

Las autoridades continúan con los trabajos de localización para dar con el paradero del presunto responsable.