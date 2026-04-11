Hombre atrincherado provoca movilización ministerial en Escobedo

Durante el despliegue, familiares del hombre también habrían lanzado amenazas contra las autoridades, lo que obligó a reforzar la vigilancia en la zona

Un hombre no identificado se atrincheró al interior de una vivienda y presuntamente amenazó a autoridades, lo que provocó una amplia movilización de agentes ministeriales en el municipio de Escobedo.

Movilización en colonia Don Lalo

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle María Guadalupe Soledad en el cruce con Vía Monterrey - Torreón, en la colonia Don Lalo, donde se reportó la presencia de un sujeto que se negó a salir del inmueble, donde presuntamente rentaba, y que habría asegurado portar un arma de fuego, situación que encendió las alertas de seguridad.

Investigación por despojo de inmueble

De acuerdo con la información preliminar, el hombre es investigado por el delito de despojo de inmueble y, al momento de ser ubicado por las autoridades, reaccionó de forma agresiva, encerrándose en la vivienda y amenazando a los elementos policiacos que acudieron al sitio.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al lugar, cerraron la circulación en calles aledañas y establecieron un perímetro de seguridad para resguardar a los habitantes del sector.

Asimismo, personal especializado en negociación inició labores de diálogo con el objetivo de que el sujeto depusiera su actitud y se entregara sin que se registraran mayores incidentes.

Refuerzan vigilancia en la zona

Durante el despliegue, familiares del hombre también habrían lanzado amenazas contra las autoridades, lo que obligó a reforzar la vigilancia en la zona.

Vecinos permanecieron resguardados en sus domicilios mientras se desarrollaba el operativo.

Las autoridades señalaron que el caso sigue bajo investigación para determinar el móvil de los hechos y la situación legal del implicado.