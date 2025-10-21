Hombre ataca con arma blanca a padre e hijo en Guadalupe

Un hombre fue detenido en flagrancia por elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía de Guadalupe, luego de atacar con un arma blanca a dos de sus vecinos, un padre y su hijo, en la colonia Privada de Santa María.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando las víctimas, de 55 y 27 años, se dirigían a comprar barbacoa en el cruce de las calles Covadonga y Guadalupe. Repentinamente, el agresor —vecino de ambos— se les acercó, comenzó a insultarlos y posteriormente los atacó con el arma blanca.
Vecinos que presenciaron la agresión solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de los agentes municipales. Tras un operativo de búsqueda, los uniformados lograron ubicar y detener al sospechoso en el cruce de las calles Guadalupe y Eloy Cavazos.
El detenido fue identificado como José “N”, de 48 años, a quien los oficiales le aseguraron el arma con la que presuntamente cometió la agresión.
Las víctimas fueron trasladadas en condición estable a un hospital para recibir atención médica, mientras que el detenido fue plenamente identificado por los afectados.
La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe informó que José “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.