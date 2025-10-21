Hombre ataca con arma blanca a padre e hijo en Guadalupe

El detenido fue identificado como José “N”, de 48 años, a quien los oficiales le aseguraron el arma con la que presuntamente cometió la agresión.

Un hombre fue detenido en flagrancia por elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía de Guadalupe, luego de atacar con un arma blanca a dos de sus vecinos, un padre y su hijo, en la colonia Privada de Santa María.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando las víctimas, de 55 y 27 años, se dirigían a comprar barbacoa en el cruce de las calles Covadonga y Guadalupe. Repentinamente, el agresor —vecino de ambos— se les acercó, comenzó a insultarlos y posteriormente los atacó con el arma blanca.

Vecinos que presenciaron la agresión solicitaron apoyo a través de los números de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de los agentes municipales. Tras un operativo de búsqueda, los uniformados lograron ubicar y detener al sospechoso en el cruce de las calles Guadalupe y Eloy Cavazos.

Las víctimas fueron trasladadas en condición estable a un hospital para recibir atención médica, mientras que el detenido fue plenamente identificado por los afectados.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe informó que José “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.