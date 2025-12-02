Hombre asesinado en el Bar Jardín Wateke era ecuatoriano

La familia lanzó un llamado urgente a las autoridades para recibir apoyo en la repatriación del cuerpo, afirmando que carecen de los recursos para asumir costos

El hombre asesinado a balazos dentro del Bar Jardín Wateke, en el Centro de Monterrey, fue identificado por familiares como Jhon Jop Acurio Larcos, un ciudadano ecuatoriano que tenía cerca de un año residiendo en la ciudad en busca de mejores oportunidades para su familia.

Acurio Larcos, de acuerdo con su familia, había migrado a Monterrey con la esperanza de alcanzar el sueño americano y generar ingresos para apoyar a sus hijas y a su madre, quien atraviesa problemas de salud. Señalaron que estaba trabajando en la zona centro con la intención de enviar recursos a Ecuador y construir un futuro más estable para los suyos.

Tras confirmarse su muerte, la familia lanzó un llamado urgente a las autoridades para recibir apoyo en la repatriación del cuerpo, afirmando que carecen de los recursos para asumir los costos.

“Mi hermano tenía un año viviendo en Monterrey. Venía buscando un mejor futuro para sus hijas y para ayudar a mi madre, que está enferma. Por favor, ayúdennos a que esto llegue a personas importantes y nos apoyen para poder darle una cristiana sepultura”, expresaron a Info 7

El ataque contra Acurio Larcos ocurrió alrededor de las 21:40 horas del lunes, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado en Cristóbal Colón y Colegio Civil. Trascendió que la agresión fue directa y que la víctima recibió varios disparos, quedando sin vida en el lugar.

Elementos de la Policía de Monterrey mantienen asegurado el bar, mientras agentes de la Fiscalía de Nuevo León realizan las primeras investigaciones para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.