Hombre amenaza con pistola a clientes de taquería en Guadalupe

El sujeto fue detenido luego de presuntamente encañonar con un arma de fuego a varios clientes de un puesto de tacos en la colonia 31 de Diciembre

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de presuntamente encañonar con un arma de fuego a varios clientes de un puesto de tacos en la colonia 31 de Diciembre, durante la noche del domingo.

El detenido fue identificado como Víctor Margarito “N”, de 39 años de edad, quien, según el reporte oficial, arribó al negocio, sacó un revólver y amenazó con disparar contra las personas que se encontraban comiendo en el lugar, para posteriormente huir corriendo entre las calles del sector.

El propietario del establecimiento decidió seguirlo por unos metros y logró ubicar a una patrulla de la Policía de Guadalupe que realizaba recorridos de prevención del delito, a quienes señaló al presunto agresor.

Los oficiales implementaron de inmediato un operativo de búsqueda, localizando y deteniendo al sospechoso sobre la calle Profesor Alfredo González Treviño, a pocos metros del lugar del incidente.

Durante la revisión, los policías le aseguraron un arma corta tipo revólver calibre .357 Magnum, la cual contenía cuatro cartuchos útiles.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por los delitos de amenazas, portación de arma de fuego sin licencia y lo que resulte de las investigaciones.