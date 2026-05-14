Hombre amenaza con cuchillo a policías en Santa Catarina

Al arribo de las autoridades, el hombre también comenzó a lanzar amenazas contra los uniformados, por lo que se implementó un operativo de contención y diálogo

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Una fuerte movilización se registró en la colonia San Gilberto, en Santa Catarina, luego de que un hombre amenazara a ciudadanos con un arma blanca durante cerca de una hora sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio.

Reportan amenazas sobre avenida principal

De acuerdo con los reportes de quienes se encontraban por la zona, el sujeto permanecía en el camellón central de la vialidad portando un cuchillo y amedrentando a personas que transitaban por el sector, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad.

Al arribo de las autoridades, el hombre también comenzó a lanzar amenazas contra los uniformados, por lo que se implementó un operativo de contención y diálogo para evitar una situación de mayor riesgo.

Logran someterlo sin personas lesionadas

Para controlar la situación, los policías utilizaron escudos balísticos, un extintor y un palo de madera, logrando desarmarlo sin que se reportaran personas lesionadas, esta situación siendo capturada por medio de las cámaras corporales de los oficiales.

Las autoridades informaron que el detenido fue identificado como Víctor Daniel “N”, de 16 años, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita.