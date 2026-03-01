Hombre agrede a chofer de ruta al no bajarlo donde solicitó

Uniformados fueron avisados por el C4 de lo ocurrido y al llegar el chofer de la ruta 214 les informó que Alfredo “N” lo había golpeado en varias ocasiones.

Un hombre identificado como Alfredo “N” fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente lesionara al chofer de un camión urbano, molesto porque no quiso bajarlo en el lugar que le pidió.

¿Dónde ocurrió la detención del presunto agresor?

La captura ocurrió en el cruce de Revolución y Federico Gómez García, en la colonia Buenos Aires, en Monterrey.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, luego de ser avisados por el C4 de lo ocurrido, el chofer de la ruta 214 les informó que Alfredo “N” lo había golpeado en varias ocasiones.

Pasajero explicó por qué agredió al conductor

El detenido argumentó que agredió al conductor del camión porque le solicitó que lo bajara en las calles de Washington y Antonio Coello, donde se ubica el Pabellón Ciudadano.

Sin embargo, señaló que el camión lo llevó a más de un kilómetro del lugar donde quería descender, lo que provocó la agresión contra el operador de la unidad.

Detenido quedó a disposición del Ministerio Público

Tras los hechos, Alfredo “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.