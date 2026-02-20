Hieren de bala a mujer tras ataque en Santa Catarina

El área fue asegurada de manera preventiva mientras se recababan datos sobre lo ocurrido, a fin de esclarecer la mecánica del ataque

Una mujer resultó lesionada por arma de fuego durante los primeros minutos de este jueves 19 de febrero, luego de un ataque reportado en calles del municipio de Santa Catarina, situación que generó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:14 horas, cuando a través del número de emergencias se reportó que vecinos del sector escucharon una detonación de arma de fuego. De acuerdo con la información preliminar, el señalamiento indicaba que una camioneta había pasado por el lugar al momento del disparo, sin que se pudiera precisar el color o mayores características del vehículo.



Al arribar a la calle Rincón de la Cuesta, entre Rincón de la Fama en la colonia Rincón del Poniente, los cuerpos de auxilio localizaron a una mujer que presentaba un rozón de proyectil, por lo que fue valorada en el sitio y atendida conforme a los protocolos correspondientes.



El área fue asegurada de manera preventiva mientras se recababan datos sobre lo ocurrido, a fin de esclarecer la mecánica del ataque y ubicar a los probables responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.



Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la agresión y deslindar responsabilidades, manteniendo abierta la indagatoria.