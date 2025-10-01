Hieren a taquero tras defender puesto de un asalto

El empleado recibió heridas con arma blanca tras negarse a entregar dinero en efectivo y pertenencias durante el asalto al negocio, en el Centro de Monterrey

A plena luz del día, en la esquina de Amado Nervo y Arteaga, en el centro de Monterrey, un taquero fue herido con un arma de blanca tras intentar defender el puesto de tacos de un asalto.

Eran alrededor de las 10:00 horas cuando “El Güero”, como es conocido entre clientes y vecinos, de aproximadamente 50 años de edad, en compañía de otro trabajador, comenzaban a preparar las ventas.

De pronto, dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al puesto de tacos “El Pelón” y, con cuchillo en mano, exigieron dinero en efectivo y demás pertenencias.

Los taqueros se negaron y como respuesta “El Güero” fue atacado en repetidas ocasiones.

Recibió heridas en la espalda, amabas clavículas y el hombro izquierdo. Pese al dolor y la pérdida de sangre, caminó unos 50 metros hasta la entrada de un hotel sobre la calle Arteaga, donde pidió auxilio.

Fueron trabajadores del hotel quienes llamaron a los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, brindándole atención y trasladándolo de urgencia al Hospital Universitario.

Minutos más tarde elementos de la Policía de Monterrey arribaron y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con los agresores.

En primera instancia entrevistaron a testigos, vecinos de la zona e incluso al dueño del puesto de tacos, identificado como Isaías, quien no se encontraba a la hora del hecho violento pero relató que “El Güero” apenas llevaba pocos días en el negocio.

“No sé cómo se llama, solo le dicen “El Güero” pero llevaba como unos 13 días en el puesto. Yo no vi nada, no sé decirle”, señaló.

La esquina de Arteaga y Amado Nervo está vigilada por cámaras del C4 por lo que el hecho quedó grabado.

Se espera que en las próximas horas se tenga información útil que pueda ayudar a dar con el paraderos de los agresores.