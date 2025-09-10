Hieren a policía de Fuerza Civil durante operativo de vigilancia

Los policías estatales fueron sorprendidos por delincuentes armados entre los municipios de Ciénega de Flores y Doctor González, registrándose un enfrentamiento

Durante un operativo de vigilancia, un convoy de Fuerza Civil fue el blanco de un ataque, resultando herido un elemento de esta corporación.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes sobre el kilómetro 45 de la carretera libre a Nuevo Laredo.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal participaban en un operativo de vigilancia y búsqueda de sospechosos.

Pero al circular sobre esa vía federal a la altura del kilómetro 45 entre los municipios de Ciénega de Flores y Doctor González fueron sorprendidos por delincuentes armados.

Durante el ataque, un policía uniformado sufrió heridas de arma de fuego.

El enfrentamiento se prolongó por varios minutos, pero no se ha dado a conocer si hubo delincuentes heridos, abatidos o capturados.

De inmediato, el oficial lesionado fue trasladado al Hospital Oca, en el centro de Monterrey, donde es reportado como estable.

El edificio fue resguardado por policías fuertemente armados.