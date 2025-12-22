Info 7 Logo
Hieren a menor en presunto intento de secuestro en Montemorelos

Por: Alejandro García

21 Diciembre 2025, 16:24

La víctima identificada como un adolescente de 13 años, aparentemente se encontraba en compañía de dos personas más quienes fueron privadas de la libertad

Un menor resultó herido de bala tras sufrir un presunto intento de secuestro durante la tarde este domingo, en el municipio de Montemorelos.

Estos hechos se registraron a la altura del tramo conocido como Cuatro Caminos, donde dos de los tres tripulantes de una camioneta fueron aparentemente privados de la libertad, mientras que el tercer afectado recibió un disparo de arma de fuego.

La víctima que resultó herida fue identificada como un menor de entre 13 y 15 años de edad.

Por estos hechos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron hasta el sitio para brindarle atención médica al adolescente y posteriormente trasladarlo a un hospital cercano.

Elementos de diversas corporaciones como Policía Municipal, Guardia Nacional División Caminos, Fuerza Civil, así como Agentes Ministeriales y militares acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes.

Será personal de Servicios Periciales quienes se encarguen de recabar las evidencias del supuesto crimen.

