Hieren a hombre de un balazo en la pierna en la colonia Villanova

Un hombre resultó lesionado por arma de fuego durante la noche del martes en el municipio de García, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y elementos de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45 horas en el cruce de las calles Villa Libomo y Villa Toscana, en la colonia Villanova, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y observar a un hombre armado que efectuó los disparos antes de huir del lugar.

Al arribar al sitio, socorristas confirmaron que la persona lesionada respondía al nombre de Alejandro García Zuñiga, quien presentaba una herida de bala en la rodilla. Fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes médicos, su estado de salud fue catalogado como estable. Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar al responsable del ataque.