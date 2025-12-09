Hieren a hombre con arma blanca en centro de Monterrey

Presentó una herida en el área del cráneo durante la mañana de este lunes. Se presume que el hombre estaba fuera de jornada laboral cuando arribó al sitio

Un hombre resultó herido tras ser atacado con un arma blanca de la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey.

El sujeto identificado como Sergio Armando Vázquez Martínez, de aproximadamente 28 años, acudió a su trabajo ubicado sobre la mencionada avenida solicitando atención médica, debido a que presentaba una herida por machete en la parte frontal de su cabeza.

Rápidamente personal realizó el reporte correspondiente, arribando Cruz Roja al sitio, así como elementos de seguridad para atender el caso.

Según compañeros de trabajo, el hombre no se habría presentado a laborar desde el pasado sábado, hasta hoy donde mencionó lo habrían atacado saliendo de su hogar.