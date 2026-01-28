Hiere a guardia de negocio al intentar huir con bolsos robados

El hecho se reportó en un establecimiento ubicado en la colonia Moctezuma, al norte de Monterrey, donde policías lograron la detención del presunto asaltante

Por presuntamente robar tres bolsos de un negocio en la colonia Moctezuma, al norte de la ciudad, un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey.

Fue en la esquina de la avenida Aztlán y la calle Las Selvas, donde fue detenido Miguel Ángel V., de 47 años, como fue identificado.

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía de Monterrey, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a dos hombres forcejeando, uno de los cuales pidió ayuda a la autoridad.

La víctima era un guardia de seguridad de 19 años de edad, quien relató que Miguel Ángel había ingresado al negocio como cliente, tomó tres bolsas del área de damas, las guardó en una mochila y trató de salir sin pagar. Al intentar detenerlo, el presunto agresor lesionó al vigilante en el brazo izquierdo con un desarmador.

Los oficiales intervinieron rápidamente y recuperaron los bolsos, cuyo valor asciende a 773 pesos. Miguel Ángel V., fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público.