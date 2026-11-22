Adelantó que algunas estaciones comenzarán a inaugurarse de manera gradual, conforme se concluyan los distintos tramos de construcción

Nuevo León duplicó su red de Metro, al pasar de 35 a 70 kilómetros, y triplicó la flota de autobuses del transporte público, de 1, 500 a llegará a 5 mil unidades, como parte de la transformación del sistema de movilidad estatal, aseguró el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal.

El funcionario defendió la inversión en infraestructura de transporte y afirmó que, pese a las molestias ocasionadas por las construcciones, los beneficios serán mayores para una entidad que enfrenta una creciente demanda de traslados por su dinamismo económico y el aumento de su población.

"Claro que valdrá la pena. Pasar de 35 kilómetros de Metro a 70 kilómetros de Metro, claro que va a valer la pena", sostuvo.

Buscan ampliar cobertura con una flota de 5 mil autobuses

En entrevista, Villarreal explicó que el crecimiento de la red del metro permitirá ampliar la capacidad de transporte masivo, mientras que la incorporación de nuevas unidades contribuirá a mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Recordó que al inicio de la actual administración recibieron 1,500 autobuses en operación y que la meta es entregar alrededor de 5 mil unidades.

El secretario justificó la ampliación del sistema al señalar que Nuevo León recibe aproximadamente 200 mil personas cada año, atraídas por las oportunidades económicas de la entidad.

"Somos primer lugar en empleo, primer lugar en inversión, primer lugar en ingreso a nivel nacional. Entonces, todo eso genera mucha movilidad y tenemos que entrarle al reto", expresó.

Destacó que los nuevos autobuses cuentan con características que buscan mejorar la experiencia de los usuarios, como piso bajo, aire acondicionado, conexión Wi-Fi, botón de pánico y pago electrónico con tarjeta.

Incluso, aseguró que Nuevo León cuenta con el sistema de transporte integrado más avanzado del país y destacó que durante el último año los viajes en transporte público crecieron 33 por ciento.

Estaciones del Metro comenzarán a inaugurarse de manera gradual

Sobre el avance de las nuevas líneas del Metro, Villarreal afirmó que prácticamente concluyeron los trabajos del viaducto, por lo que actualmente las principales interferencias se concentran en las estaciones.

Explicó que esta etapa representa un avance importante, debido a que la construcción de las columnas del viaducto fue una de las labores que más afectaciones provocó a la circulación vehicular.

El funcionario reiteró que las nuevas obras estarán terminadas antes de que concluya la administración estatal, tal como se comprometió el gobernador Samuel García.

"El gobernador se comprometió a terminar la obra en su administración y la vamos a terminar en su administración", aseguró.

Adelantó que algunas estaciones comenzarán a inaugurarse de manera gradual, conforme se concluyan los distintos tramos de construcción.

Villarreal defiende seguridad del monorriel y certificaciones

Finalmente, ante las dudas de ciudadanos sobre la seguridad del monorriel, el secretario aseguró que el sistema elegido cuenta con tecnología que impide que los trenes se descarrilen, debido a que sus ruedas y estructura abrazan la viga sobre la que circulan.

"El sistema que estamos implementando es el sistema más seguro que existe actualmente en el mundo", afirmó.

Villarreal agregó que el gobierno estatal busca entregar un sistema certificado internacionalmente y evitar errores como los que, reconoció, se presentaron en la Línea 2 del Metro, que tuvo que ser reconstruida por problemas en su edificación.