Hechos violentos en carreteras son 'aislados': autoridades

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad, señaló que las carreteras operan con normalidad y que la situación está controlada para garantizar la seguridad

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, declaró que los recientes episodios violentos registrados en la autopista hacia Reynosa son incidentes aislados, descartando por ahora vínculos con algún operativo mayor de inseguridad.

El primero de los incidentes consistió en el robo de un vehículo asignado al personal de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, ocurrido en el kilómetro 30 de la autopista a Reynosa, a la altura de Peña Blanca, en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Las víctimas se encuentran bajo resguardo, en contacto con autoridades, y no se reportan personas lesionadas ni heridas.

En un segundo hecho, se registró una balacera acompañado del hallazgo de un vehículo con impactos de bala en el kilómetro 53 de la misma vía.

Según Escamilla Vargas, se colabora con la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia y asegurar el paso de los automovilistas.

Dr. Coss: agresión armada contra autoridades

Adicionalmente, en el municipio de Dr. Coss, Nuevo León se reportó una agresión por parte de personas armadas contra autoridades locales.

Como saldo, un presunto agresor fue abatido y se decomisaron armas de fuego.

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, insistió en que las carreteras operan con normalidad y que la situación está controlada para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Según las versiones oficiales, los hechos no representan una amenaza generalizada, sino incidentes aislados que se atienden de forma puntual.

Las autoridades de Nuevo Leon invitaron a la población a circular por la Carretera Gloria- Colombia para garantizar la seguridad.