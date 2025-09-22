Info 7 Logo
Hechos AM recuerda con un homenaje a Débora Estrella

Por: Diana Leyva

21 Septiembre 2025, 09:18

Tras la noticia sobre su fallecimiento, Jorge Zarza y Linet Puente recuerdan con cariño a la regiomontana quien formó parte de su equipo en 2014

Los conductores Jorge Zarza y Linet Puente recordaron con profundo sentimiento a la conductora Débora Estrella.

Durante su programa Hechos AM, dieron a conocer la noticia sobre su fallecimiento, describiendola como una gran periodista y persona. 

Diversas imágenes compartidas durante el mensaje mostraban algunos de los momentos vividos por la regiomontana, al trabajar en el programa más de un año en 2014. Débora se unión al equipo de Hechos AM para compartir el pronóstico del tiempo. 

Al compartir este mensaje, describieron a Débora Estrella como una mujer trabajadora, disciplinada y profesional.

"Estoy segura que donde sea que te encuentres estás alegrando a todos con esa sonrisa. La sonrisa más bonita de toda la televisión" exclamó Linet Puente.

También enviaron las condolencias a su familia, amigos y todas las personas cercanas a la conductora.

"Aquí estaría en esta sala con nosotros. Y desde aquí, todo nuestro cariño a su familia, su hermano [...] Tan joven, tan bella por dentro y por fuera." exclamó Jorge Zarza.

 

