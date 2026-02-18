Haya o no presupuesto, Monterrey garantiza sus programas: Adrián

El alcalde regio declaró que la falta de entrega de recursos del gobierno estatal le causa un agravio y dificultades, pero el municipio de Monterrey resuelve

El alcalde Adrián de la Garza advirtió que haya o no presupuesto estatal, y aun en el caso de que el Estado no liquidara los 170 millones de pesos que le adeuda, el municipio de Monterrey tiene garantizados sus programas prioritarios, como los de seguridad, programas sociales, movilidad e infraestructura, todo reorientando sus programas.

