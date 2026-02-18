VIE 14 FEB
Haya o no presupuesto, Monterrey garantiza sus programas: Adrián

Por: Olivia Martínez

17 Febrero 2026, 21:51

El alcalde regio declaró que la falta de entrega de recursos del gobierno estatal le causa un agravio y dificultades, pero el municipio de Monterrey resuelve

El alcalde Adrián de la Garza advirtió que haya o no  presupuesto estatal,  y aun en el caso de que el Estado no liquidara  los 170 millones de pesos que  le adeuda, el municipio de  Monterrey tiene garantizados sus programas prioritarios, como los de  seguridad,  programas sociales, movilidad e  infraestructura, todo  reorientando sus programas.

El presidente municipal de Monterrey declaró que la falta de entrega de recursos del gobierno estatal le causa un agravio y dificultades, pero el municipio de Monterrey resuelve.

"Conociendo, como se dice coloquialmente, de aguacate, a lo mejor de forma injusta no nos van a pagar; hemos reorientado presupuestos y hemos priorizado nuestros programas", dijo.

"Entonces haya presupuesto o no, Monterrey tiene garantizados sus programas prioritarios, el de seguridad, los programas sociales, de infraestructura, movilidad, todos los programas están garantizados sin pedir deuda", afirmó.

"Por supuesto que nos causa un agravio, nos causa dificultades, pero el lema es muy claro: se resuelve", aseguró.

