¡Hay tiro entre Estado y Mty! Lanza Samuel reto con todo y sueldo

Las nuevas líneas del Metro, abundó el mandatario, se han hecho en cinco años, mientras que 'la vieja política' construyó tres en cuarenta años

Al informar que ya concluyó la construcción del viaducto de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, arremetió contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, a quién cuestionó públicamente sobre cuál obra que haya hecho en los ocho años que ha estado al frente de la alcaldía regia.

Incluso, el mandatario lanzó el reto de apostar el sueldo de octubre del secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, quien estaba junto a él, a quien dijera cuál obra ha ejecutado el alcalde de extracción priista en sus tres periodos de gestión.

El mandatario lanzó el reto entre los periodistas presentes en la conferencia “Nuevo León Informa”, en la que habló del proyecto del Metro, el cual, dijo, es su “obra más importante y su gran legado”

Las nuevas líneas del Metro, abundó el mandatario, se han hecho en cinco años, mientras que “la vieja política”, a la cual dijo que pertenece De la Garza, construyó tres en cuarenta años.

“¿Qué obra hizo el alcalde de Monterrey en ocho años que hayan transformado Monterrey? A ver, aquí vamos a hacer un ejercicio; díganme una obra que haya hecho Adrián en ocho años, una obra que haya transformado Monterrey. “Tienen el descaro estos viejos priistas de decir que lo único que cumplimos son años, te estamos poniendo la muestra güey, estamos haciendo tres líneas del Metro en cinco años”, expresó García.

Además de Villarreal, al mandatario estatal lo acompañó en el recuento de obras de movilidad a propósito de su Quinto Informe de Gobierno el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas. En ese contexto fue donde le pidió a Villarreal apostar su sueldo.

“Díganme una obra que haya transformado Monterrey, si alguien de aquí me dice, el sueldo de Hernán, de octubre, compadre, apuestálo, cabrón; una obra, díganme una obra que haya transformado Monterrey” “Cuando ustedes tuvieron la oportunidad no hicieron nada, y si lo hicieron costó el doble y tardó el triple”, señaló.

Llevo aquí 38 años no puedo mencionar una obra que haya hecho Adrián: Gobernador

García criticó que, según él, el alcalde Adrián de la Garza ande “dando entrevistas” a nivel nacional criticando su gobierno, mientras no habla de su falta de obras en la capital de Nuevo León.

Señaló que él personalmente no puede recordar una sola obra que “haya transformado a Monterrey” en las administraciones de De la Garza.

“Ocho años lleva de alcalde, y yo que nací en Monterrey y llevo aquí 38 años no puedo mencionar una obra que haya hecho Adrián que haya transformado Monterrey. “Y ahí anda en medios nacionales diciendo 'no cumplen y todo es un desastre', ocho carreteras, tres líneas del Metro y primer lugar en todo, papá”, expresó.

El mandatario informó que el pasado viernes, se colocó el trabe número 1,300 de las líneas del Metro, con lo cual terminó el viaducto y ahora se concentrarán en las estaciones.