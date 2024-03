Hay políticos flojos que no saben hacer trámites: Eloy Garza

Yo tengo ocho perritos cachorros en mi casa de raza Xoloescuincle, la única raza de perros 100% mexicana.

Van a quedarse conmigo el resto de mi vida porque no quiero que nadie me ayude a cuidarlos. Son perritos muy delicados, no tienen pelo, no tienen casi dientes, pero yo mismo los cuido, los baño, los vacuno, les doy de comer.

Es una responsabilidad personal que asumo por mi puro gusto, con disciplina, con mucho orden.

Y cerca de mi casa, una amiga mía, vecina, tiene cuatro hijos pequeños, es madre soltera. Por sus hijos se levanta muy temprano a llevarlos a la escuela, a darles de desayunar, comer, cenar. Y para ganarse el sustento diario trabaja en una sastrería.

Con ese sueldo paga ella sola agua, luz, gas, despensa. Lo hace con disciplina, orden y mucho amor, como deben de hacerse bien todas las cosas.

Sin embargo, hay unos personajillos que se llaman políticos, que son tan irresponsables, tan flojos dirigiendo sus propios partidos, que no te saben llenar bien ni siquiera unos trámites oficiales para registrar a sus candidatos.

El Tribunal Estatal Electoral ya les dejó en suspenso la participación al PAN en la coalición, junto con el PRI y el PRD, porque no supieron llenar bien los trámites legales.

No entregaron las firmas de varios consejeros nacionales. Eso era muy fácil. Les faltó certificar varios documentos, etc.

Ahora quieren echarle la culpa al Tribunal Electoral cuando la culpa es de ellos mismos. ¿Y así quieren gobernarnos y administrar el dinero público?

Por eso estamos como estamos. Si tienes en tus manos una responsabilidad, como mi vecina la de la sastrería o como yo con mis ocho xolitos, haz lo mejor que puedas. Esfuérzate.

Sé disciplinado. Ordenado. Nada más así salen bien las cosas. El PAN, por el contrario, tendrá que volver a nombrar a sus candidatos a Nuevo León o arreglar con una recomposición de los recursos legales. Todo por no hacer bien y a tiempo la tarea.

¿Crees tú que yo dejaría a toda la bola de políticos ineptos que cuidaran a mis xolitos viendo esto? Jamás.

¿Crees que mi vecina con sus cuatro hijos les tendrá confianza a esos fulanos? Jamás. No son capaces ni de llenar bien unos requisitos simples, menos de ayudar a la gente.

¿Y sabes qué?

Son más inteligentes y muchísimo más honestos mis ocho cachorritos cholos cuincles que ellos. Y sin duda, sin duda, mis perritos están mejor entrenados.

