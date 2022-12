Hay fecha y hora para discutir presupuesto: Samuel

Funcionarios de la Tesorería y los diputados locales por fin se reunirán este miércoles para discutir el Paquete Fiscal, pero sólo lo concerniente a los ingresos, así lo dio a conocer el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Señaló que la reunión será a las tres de la tarde y aclaró que no estará presente en la reunión.

Samuel García dijo que, si los diputados locales no votan la Ley de Ingresos, mandará un presupuesto hechizo, pues señaló que tan sólo el tema de deuda pública son casi cinco mil millones.

'Sé que mañana se juntan a las 3:00 de la tarde… Yo voy a estar con el Consejo Nuevo León, pero ya es un buen síntoma que empiezan a ver el tema presupuestal... les he dicho a mis amigos diputados que el paquete se presentó el 7 de noviembre, tengo ya un mes pidiendo que me voten la Ley de Ingresos, y dependiendo de qué me voten, yo ya calculo, hago Egresos y lo mando, pero requiero que primero me voten ingresos', dijo.