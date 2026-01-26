¿Hay clases el lunes 26 enero por Frente Frío 31 en Nuevo León?

Este sistema frontal provocará un marcado descenso de temperaturas en el inicio de la próxima semana; esto dijo el gobernador sobre si hay suspensión de clases

Ante la incertidumbre sobre la suspensión de clases el próximo lunes debido a las bajas temperaturas que se prevén en Nuevo León por la llegada del frente frío número 31, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que se aplicará flexibilidad en la asistencia escolar para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ante las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días en la entidad.

El mandatario estatal explicó que las condiciones climatológicas serán especialmente frías durante las noches. Detalló que para la noche de este domingo se esperan temperaturas de 0°C a 1°C, mientras que para la noche del lunes el termómetro podría descender hasta -1°C o -2°C.

Ante este escenario, García Sepúlveda señaló que, como ha ocurrido en años anteriores, se mantendrá un esquema de clases flexibles, en el que la decisión de enviar o no a los menores a la escuela quedará a criterio de madres y padres de familia, priorizando la salud de los estudiantes.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Nuevo León confirmó que la asistencia a clases los días 26 y 27 de enero será opcional. La dependencia indicó que esta medida busca proteger el bienestar del alumnado frente a las bajas temperaturas.

Frente frío 31 provocará temperaturas cercanas a 0 grados

La llegada del frente frío número 31 de la temporada provocará un marcado descenso de temperaturas en Nuevo León durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana, informó Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, durante la misma conferencia de Nuevo León Informa.

De acuerdo con el monitoreo oficial, este sistema frontal de origen ártico ingresará desde el sur de Texas y generará temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados en el área metropolitana, con valores cercanos a los 0 grados al amanecer, principalmente entre lunes y martes, considerados los días más fríos.

Riesgos por neblina y posible formación de hielo

El funcionario explicó que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí se espera alta humedad, presencia de neblina y riesgo de formación de hielo en carreteras, especialmente en la vía Monterrey–Nuevo Laredo a la altura de Mamulique, así como en zonas serranas como el Cerro del Potosí.

“Las carreteras se encuentran transitables, pero pedimos manejar con mucha precaución, sobre todo durante las madrugadas”, advirtió.

Albergues activos y operativo para personas vulnerables

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene activos más de 132 albergues en coordinación con el DIF estatal y los municipios, además del operativo carrusel para resguardar a personas en situación vulnerable.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan prevenir afectaciones a la salud de la población durante los días de temperaturas extremas, principalmente en personas que no cuentan con vivienda adecuada o que permanecen en la vía pública.

Llaman a seguir información oficial y recomendaciones

El director de Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

“Es muy importante seguir al Sistema Meteorológico Nacional y a Protección Civil para prevenir cualquier incidente durante este frente frío”, expresó.

En Nuevo León se mantiene el pronóstico de temperaturas bajas hasta llegar a un dígito, por lo que se exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de dependencias como Protección Civil para evitar riesgos ante estas condiciones climatológicas.