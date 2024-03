'Hasta nunca', así se despidió Esteban Berard de su vecino

Con un “hasta nunca” se despidió Esteban Berard de su vecino de enfrente, a principios de semana, cuando tuvieron una diferencia por un estacionamiento exclusivo.

El vecino dijo que durante muchos años fue amigo de Esteban, sus padres y hermana, ahora todos fallecidos, pero que recientemente lo veía enojado y deprimido.

Afirmó que le extrañó que Esteban, de 53 años, le haya hablado a la policía de San Pedro en días pasados porque él estaba pintando rayas para un estacionamiento exclusivo.

Al hacerle la mención, dijo, Esteban se molestó y se retiró.

“Yo me llevaba bien con él y la última vez me dijo: hasta nunca, hasta nunca, porque yo le reclamé que me había mandado a los policías porque yo estaba pintando una raya para un estacionamiento exclusivo y él se metió y le dije que no se metiera”, afirmó.

El vecino de la calle Carrizalejo, de Villa Chipinque, indicó que le entristeció saber la noticia de que Esteban había matado a su mamá, Elisa Rodríguez Villarreal, de 79 años, y luego se había suicidado.

Y tal como lo publicó Info 7, el vecino confirmó que el hombre vivía en un departamento en Valle San Ángel y que su padre del mismo nombre murió también con un cuadro de depresión.

"Estaba como molesto”, dijo el vecino, quien rehusó dar su nombre.

“Era soltero, no vivía aquí, vivía en un departamento de arriba, pero venía a visitar a su mamá porque la quería mucho y la extrañaba mucho, pero venía y se iba.

“Su papá trabajaba en Alfa, el papá de Esteban tuvo una depresión que lo llevó a la muerte, no se suicidó, tuvo un ataque de corazón, muerte natural, el papá y ahí empezaron los problemas”, afirmó.

