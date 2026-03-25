Harán operativos contra piratería en estadio y Fan Fest

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial busca proteger las marcas patrocinadoras del Mundial, por lo cual alistan operativos

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Así como el año pasado procedieron a petición de la UANL contra negocios que vendían playeras piratas de Tigres, ahora, de cara al Mundial de Futbol, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) prepara otros operativos y lo hará en un perímetro de tres kilómetros alrededor de los estadios sedes en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, y en el Fan Fest del Parque Fundidora.

De visita en Nuevo León, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dijo que la consigna es evitar la piratería.

Informó que esta semana se publicará el decreto federal para proteger las 380 marcas patrocinadoras del Mundial.

"Hemos atendido denuncias de la UANL por piratería de la playera del equipo de futbol de Tigres, hicimos operativos en cuatro puntos de Monterrey y la zona conurbada para proteger y lo queremos repetir de cara al Mundial, y ha sido importante que se ha aprobado una reforma de parte del Congreso de la Unión y estará publicándose esta semana por el Diario Oficial de la Federación, ya lo aprobó la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y el objetivo es poder proteger a las marcas patrocinadoras de Mundial", explicó.

"El gobierno de Nuevo León tiene cuatro, cinco marcas relacionadas con el Mundial, van a ser protegidas, igual que las 380 que tiene la FIFA hasta este momento registradas con nosotros. Haremos operativos a tres kilómetros de los estadios tanto en Guadalajara, como en CDMX y Monterrey, para evitar que haya piratería, lo mismo que los FanFest, que en el caso de Monterrey sería en el Fundidora", advirtió.

Los operativos se reforzarán con las autoridades policiacas para mayor efectividad.

"Ir acompañados de las secretarías de Seguridad Pública estatales, la Guardia Nacional y todo el conjunto. Nosotros tenemos solamente 112 inspectores, pero estarían desplegados en los 35 días que va a durar el Mundial en las tres ciudades", sostuvo.

Alegó que la piratería está por todos lados, causando estragos en la economía nacional.

"En materia de tabaco que también afecta a Nuevo León: el 20 por ciento del tabaco que se comercializa es pirata", declaró.