Hallan vehículo con reporte de robo en primer sector de Cumbres

Elementos de la Policía de Monterrey resguardan una unidad tipo NP300, mientras agentes realizan las investigaciones correspondientes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Se registra una movilización policiaca en el primer sector de Cumbres, luego del hallazgo de un vehículo con reporte de robo.

Los hechos ocurren sobre la calle 11ª avenida, entre Enrique C. Livas y la calle Octava, donde autoridades mantienen acordonada la zona tras localizar una camioneta abandonada en el sitio.

Elementos de la Policía de Monterrey resguardan una unidad tipo NP300, mientras agentes realizan las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar al o a los responsables.

De acuerdo con los primeros informes, el presunto implicado habría despojado a otro conductor de un automóvil tipo Jetta para posteriormente huir del lugar, situación que generó un fuerte despliegue en calles aledañas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La presencia policiaca ha causado preocupación entre vecinos y padres de familia debido a la cercanía con una escuela secundaria, por lo que la vigilancia en el sector se mantiene en la zona.