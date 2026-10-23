Hallan túnel cerca de ductos de Pemex en Apodaca

La excavación fue descubierta en un terreno ubicado sobre una brecha de la colonia Cosmópolis. Con medidas de 4.75 metros de largo, 1.60 de ancho y 1.47 de alto

Un túnel excavado a unos 20 metros de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue localizado en un predio del municipio de Apodaca, Nuevo León, durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga posibles delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.

La excavación fue descubierta en un terreno ubicado sobre una brecha de la colonia Cosmópolis. De acuerdo con las primeras inspecciones, el túnel tiene aproximadamente 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto.

La cercanía con la infraestructura de Pemex es uno de los elementos que forman parte de la investigación federal, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que la excavación estuviera conectada con algún ducto ni que haya sido utilizada para extraer combustible ilegalmente.

El hallazgo ocurrió durante un cateo autorizado por un juez de control y ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, como parte de una carpeta abierta por posibles violaciones a la legislación federal en materia de hidrocarburos.

En el operativo también participaron policías municipales de Apodaca, quienes estuvieron a cargo de la seguridad en los alrededores del inmueble.

Tras la inspección, el predio quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades federales, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar el propósito del túnel e identificar a las personas involucradas en su construcción o posible utilización.

La FGR no informó sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de combustible en el lugar.