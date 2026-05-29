Hallan toma clandestina y condenan a dos hombres en García

Las autoridades realizaron un cateo en la colonia Andara, donde localizaron 500 metros de manguera de la cual presuntamente se extraía hidrocarburo.

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria contra dos hombres por el delito de huachicoleo, tras una investigación realizada en el municipio de García.

De acuerdo con la FGR, Álvaro “N” y Filiberto “N” fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes aseguraron dos pipas que transportaban 60 mil 220 litros de diésel.

Como parte de las indagatorias, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Andara, donde localizaron 500 metros de manguera conectada presuntamente a una toma clandestina de hidrocarburo.

Tras presentar las pruebas ante un juez federal, ambos hombres recibieron una sentencia de 12 años de prisión, además del pago de una multa de 967 mil 200 pesos.

La Fiscalía señaló que con estas acciones se busca reforzar el combate a los delitos relacionados con el robo y transporte ilegal de combustible en el país.