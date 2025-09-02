Hallan sin vida en parque a hombre en situación de calle

El cuerpo fue localizado en un parque público de la colonia Villa Olímpica, en Guadalupe, durante la mañana de este lunes

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida en un parque público de la colonia Villa Olímpica, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de entre 45 y 50 años, habría solicitado un vaso de agua y un suero a vecinos de las calles cercanas durante la noche.

Sin embargo, a la mañana siguiente fue localizado sin signos vitales a un costado de una banca, en medio del parque.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Joaquín Villa, entre Rumania e Inglaterra, justo a un costado de la Secundaria Técnica Número 34 “Profesora Elvira Guerra”.

El hombre vestía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis grises.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento, y posteriormente elementos de la Policía de Guadalupe, que acordonaron la zona.

Más tarde, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense arribaron para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.