Hallan sin vida a un hombre en lago de las Torres Moradas

La presencia de unidades de emergencia llamó la atención de automovilistas y personas que transitaban por la zona durante el inicio de la jornada laboral

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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este lunes dentro de un lago ubicado en el sector de las Torres Moradas, en Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El reporte fue recibido poco después de las 07:15 horas, cuando se informó sobre una persona flotando en el cuerpo de agua localizado en el cruce de la avenida Antonio L. Rodríguez y Privada Santa María, en la colonia Santa María.

Tras el llamado, elementos de Protección Civil de Nuevo León se desplazaron al sitio y, al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre que ya no presentaba signos vitales. Debido a las condiciones del lugar, las labores para recuperar el cuerpo no pudieron realizarse de inmediato.

De acuerdo con la información proporcionada por los rescatistas, el lago cuenta con zonas de considerable profundidad y las orillas se encontraban resbalosas, situación que representaba un riesgo para el personal que intervenía en la emergencia. Por ello, el área fue acordonada mientras se esperaba la llegada de las autoridades competentes para coordinar las maniobras de extracción.

En el lugar fueron localizadas algunas pertenencias que presuntamente pertenecían a la víctima, entre ellas sus zapatos, los cuales quedaron sobre una de las áreas verdes cercanas al lago. Versiones preliminares indican que el hombre sería una persona en situación de calle que frecuentaba el sector.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre se habría acercado al borde del cuerpo de agua durante las primeras horas del día. Una de las hipótesis señala que pudo haber intentado tomar agua o refrescarse cuando presuntamente resbaló y cayó al lago. Aunque habría tratado de salir, ya no logró ponerse a salvo.

Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades las que determinen con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y si existió algún otro factor relacionado con el hecho.

La presencia de unidades de emergencia llamó la atención de automovilistas y personas que transitaban por la zona durante el inicio de la jornada laboral, mientras el área permanecía bajo resguardo para facilitar las diligencias correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía de Monterrey, quienes permanecieron en apoyo de las labores realizadas en el lugar.