Hallan sin vida a mujer mayor en vivienda de Santa Catarina

Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida en su casa de la colonia Fama 4. Autoridades investigan las causas del fallecimiento

Un fuerte olor proveniente de una vivienda terminó por revelar una escena estremecedora en la colonia Fama 4, donde una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:15 horas de este martes 28 de julio, sobre la calle 13 de Noviembre, en el número 706, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Santa Catarina.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos quienes comenzaron a percibir olores fétidos provenientes del domicilio. Al acercarse para saber qué ocurría, observaron a la mujer sentada en el porche, pero ya no respondía a sus llamados, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades.

A su llegada, elementos de Protección Civil confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba un avanzado estado de descomposición, proceso que presuntamente se aceleró debido a las altas temperaturas registradas en Nuevo León.

La víctima fue identificada como Alma Delia Martínez Méndez, quien, de acuerdo con sus familiares, vivía sola. La última vez que sus seres queridos la vieron fue el lunes 20 de julio, por lo que llevaba varios días sin ser localizada.

Vecinos del sector se mostraron sorprendidos por el hallazgo, pues describieron a doña Alma como una mujer alegre, que acostumbraba acudir a mercadillos y a quien habían visto aparentemente en buenas condiciones de salud.

De manera preliminar, presuntamente habría fallecido por causas naturales; sin embargo, esta versión todavía deberá ser confirmada por las autoridades. Será la autopsia de ley la que determine las causas exactas del fallecimiento.

El lugar permaneció bajo resguardo de elementos de Seguridad Pública, mientras agentes de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes. Familiares de Alma permanecieron en el sitio acompañando el procedimiento de las autoridades.