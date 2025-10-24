Hallan sin vida a hombre en su taller de soldadura en Juárez

Fue una persona cercana a la víctima quien realizó el hallazgo después de las 16:00 horas, tras acudir al sitio al no tener noticias desde hace varios días

Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida la tarde de este jueves al interior de una vivienda utilizada como taller de soldadura, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fue una persona cercana a la víctima quien realizó el hallazgo después de las 16:00 horas, tras acudir al sitio al no tener noticias suyas desde hace varios días. Al ingresar al domicilio, ubicado en la colonia La Esperanza, observó el cuerpo e inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar, donde confirmaron que el hombre presentaba heridas provocadas por arma blanca. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su fallecimiento.

Vecinos del sector identificaron a la víctima únicamente como Héctor, quien rentaba el inmueble para operar su taller de soldadura.

La zona fue acordonada por las autoridades municipales mientras que servicios periciales realizan las diligencias correspondientes.