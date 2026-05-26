Hallan sin vida a haitiano que cayó a río de Cadereyta

Elementos de rescate localizaron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de un río en Cadereyta

Luego de más de un día de intensas labores de rastreo, un joven originario de Haití fue localizado sin vida este lunes en un río del municipio de Cadereyta Jiménez, donde desapareció mientras realizaba labores de pesca.

La víctima fue identificada como Guerry Annacius, de 25 años, quien fue visto por última vez durante la mañana del domingo en la comunidad Santa Isabel y Dolores.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 10:10 horas del domingo, cuando el joven se encontraba pescando a la orilla del río y al lanzar una tarraya ingresó al agua para recuperarla.

Sin embargo, la corriente lo arrastró hacia una zona donde presuntamente existen profundidades superiores a los seis metros, sin que lograra salir nuevamente a la superficie.

Tras el reporte de la desaparición, elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al lugar y comenzaron un amplio operativo en coordinación con Protección Civil de Cadereyta y Policía Municipal.

Durante la jornada del domingo se realizaron barridos extensos en el área donde fue visto por última ocasión el masculino, mientras posteriormente se integraron binomios K9 especializados de Protección Civil estatal para reforzar la búsqueda.

Las labores se prolongaron durante varias horas y concluyeron a las 18:50 horas sin resultados positivos, por lo que las autoridades informaron a los familiares sobre las acciones realizadas y el tiempo estimado para continuar con el operativo.

Desde las primeras horas de este lunes, rescatistas estatales y municipales retomaron la búsqueda en el cauce con apoyo de personal especializado de Axolotes de Protección Civil de Nuevo León.

Fue alrededor de las 11:55 horas cuando los equipos de rescate lograron localizar el cuerpo sin vida del joven, poniendo fin a la movilización que se mantuvo activa por más de 24 horas.

En el sitio permanecieron autoridades municipales en espera del arribo de agentes investigadores y personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

En las labores participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, rescatistas Axolotes, Protección Civil de Cadereyta.