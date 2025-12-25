Hallan sin vida a guardia de seguridad en estacionamiento

El hecho se registró en el estacionamiento de un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Reforma y Rayón, en el centro de Monterrey

José Armando Callejas, de 40 años de edad y quien se desempeñaba como guardia de seguridad, fue encontrado sin vida y con heridas por arma blanca, en el centro de la ciudad de Monterrey.

El hecho se registró en el estacionamiento de un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Reforma y Rayón.

Tras el hallazgo, al sitio acudieron elementos de la Policía, así como agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el motivo de la muerte del hombre.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas en relación con este hecho.

De manera paralela, las autoridades implementaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar al presunto responsable.

Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, el cruce de Reforma y Rayón permaneció cerrado a la circulación para facilitar las labores de las autoridades.