Hallan sin vida a adulto mayor que estaba desaparecido en García

El adulto mayor salió de su domicilio la noche del domingo a bordo de una camioneta Toyota RAV4 color plata, sin regresar a casa.

El hombre de 77 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde la noche del domingo fue localizado sin vida durante la madrugada de este lunes en el municipio de García, informó la autoridad.

Se trata de Jaime Omar Pérez Sáenz, quien padecía Alzheimer, condición que generó especial preocupación entre sus familiares, ya que podría haber afectado su capacidad de orientación.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, el sistema de localización del vehículo marcó como última ubicación el cruce de avenida Lincoln y Libramiento a García, alrededor de las 22:30 horas, sin que posteriormente se tuviera contacto con él.

Horas más tarde, a las 01:50 horas del 19 de enero de 2026, autoridades recibieron el reporte de una persona sin vida tras un accidente ferroviario, sobre la carretera a Mina–Icamole y la vía Torreón, en el municipio de García.

En el lugar fue localizada una camioneta Toyota RAV4 con daños severos y, en su interior, un masculino que ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento y se solicitó la intervención del personal correspondiente para el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como N.N., quedando pendiente la confirmación oficial de identidad mediante los estudios forenses.

Las autoridades señalaron que será la autopsia la que determine las causas exactas del deceso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Familiares ya fueron notificados y se espera la identificación legal en las próximas horas.