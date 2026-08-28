Hallan restos óseos en una brecha de Escobedo

El reporte se recibió alrededor de las 13:00 horas de este jueves, cerca del cruce de San Benedicto I y Honorio I, en la colonia Villas de San Francisco

Una brecha utilizada por trabajadores en el municipio de Escobedo se convirtió en escenario de un hallazgo que movilizó a las autoridades, luego de que fueran localizados restos óseos.

El reporte se recibió alrededor de las 13:00 horas de este jueves, cerca del cruce de San Benedicto I y Honorio I, en la colonia Villas de San Francisco.

Entre los restos encontrados había un cráneo, costillas y partes de las extremidades. Debido al estado de los huesos, no fue posible determinar el sexo de la persona, aunque se estima que llevaba varios meses sin vida.

Servicios Periciales realizó el levantamiento de los restos, mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para establecer la identidad y las causas del fallecimiento.

Las autoridades contemplan realizar pruebas de ADN para comparar los restos con el banco de datos de personas desaparecidas.