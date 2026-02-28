Hallan restos humanos en terreno baldío de Apodaca

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima, por lo que serán los peritajes y estudios forenses los que determinen mayores detalles

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en un predio abandonado sobre la carretera Apodaca–Juárez, en dirección al municipio de Juárez, a la altura de la Privada Paseo de las Lomas, en Apodaca.

Tras el hallazgo, autoridades municipales, en conjunto a Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y Servicios Periciales acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima, por lo que serán los peritajes y estudios forenses los que determinen mayores detalles sobre la persona localizada en el sitio.

De acuerdo con el reporte, parte del cuerpo fue colgado en un árbol con una soga, mientras otra parte se encontraba en una bolsa de plástico negra.