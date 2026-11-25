El reporte indicaba que los restos del feto estaban afuera de una letrina portátil ubicada en el cruce de las calles La Vereda y Prolongación Anillo Periférico

Las autoridades investigan el presunto hallazgo de restos de un feto humano en una obra en construcción dentro de un sector privado, al poniente de Monterrey.

Tras el reporte recibido en el 911 de emergencias, los cuerpos policiacos y de auxilio se movilizaron hacia la colonia Vereda Privada Residencial.

El reporte indicaba que los restos del feto estaban afuera de una letrina portátil ubicada en el cruce de las calles La Vereda y Prolongación Anillo Periférico.

Según una fuente de información allegada a la investigación, el hallazgo fue dentro de un tramo donde se realizan trabajos de construcción de un edificio.

Elementos de la Policía de Monterrey, de Protección Civil de este mismo municipio y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones permanecen en el sitio.

El área fue acordonada para preservar indicios, como huellas dactilares.